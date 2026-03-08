Proietto lancia la Pianese | Pineto battuto al Comunale

Piancastagnaio, 8 marzo 2026 – Bel successo della Pianese che batte il Pineto grazie ad una rete di Proietto, che porta le zebrette a quota 43 in classifica archiviando alla grande il tour de force. Il primo affondo è bianconero al 4': combinazione tra Fabrizi e Ianesi che porta al cross quest'ultimo, il suo cross è però intercettato da Postiglione. Le zebrette continuano a spingere e al 17' vanno al tiro con Bertini, la sua parabola però si alza di troppo. Al 21' Martey sfonda a sinistra e fa partire un traversone insidioso a centro area a premiare l'inserimento di Tirelli, Frare però lo anticipa sul più bello. Sul corner la sfera a Gorelli che però non riesce ad indirizzare verso lo specchio.