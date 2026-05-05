I playoff di NBA di questo secolo sono stati tra i più seguiti, con molte partite che hanno tenuto alta la tensione e coinvolto un vasto pubblico. Le serie si sono svolte con risultati incerti e partite che hanno offerto spettacolo, coinvolgendo alcuni dei più noti atleti della lega. L'andamento dei playoff ha attirato l'attenzione di appassionati e media, confermando l'interesse crescente per questa fase della stagione.

E almeno finora anche molto interessanti, tra serie incerte, partite divertenti e grandi giocatori (alcuni letteralmente molto grandi) Sono iniziate le semifinali di conference dei playoff NBA, il campionato di basket nordamericano. Sono “solo” i quarti di finale, ma le aspettative sono comunque alte, dato che al primo turno ci sono state partite intense, combattute e sorprendenti. Molte serie sono state più equilibrate di quello che ci si aspettava, e alcune sono terminate con vittorie impreviste di squadre e giocatori che molti davano per finiti o spacciati. È il caso dei Los Angeles Lakers, che hanno eliminato gli Houston Rockets facendo affidamento sul 41enne LeBron James.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I playoff di NBA più seguiti del secolo

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