Mercoledì sera alle 20:30 ET, la squadra di Minnesota affronta quella di Denver al Target Center, in una partita valida per i playoff NBA. Lo streaming gratuito dell'incontro è visibile solo per gli utenti in India tramite YouTube. Non sono disponibili altre modalità ufficiali di visione gratuite al momento.

? Cosa sapere Minnesota e Denver si sfidano al Target Center il 25 aprile alle 20:30 ET.. Lo streaming gratuito su YouTube risulta disponibile solo per gli utenti in India.. Il Match 4 tra Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets si disputerà al Target Center con inizio previsto per le ore 20:30 ET del 25 aprile, in un contesto di playoff dove la sfida tra le due squadre si sta rivelando una delle più accese del primo turno. La serie che vede contrapposti i Timberwolves e i Nuggets ha già prodotto esiti inaspettati, confermando l’alto livello tecnico di questo scontro diretto. Per gli appassionati che desiderano seguire l’evento online senza costi diretti, la partita sarà disponibile in streaming gratuito su YouTube, sebbene l’accesso sia limitato geograficamente all’India.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NBA Playoff: come sbloccare lo streaming del Match 4 tra Minnesota e Denver

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