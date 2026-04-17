Segui le imprese dei campioni Nba con la promo playoff Nba | | un anno di G+ a partire da 0,99€ mese

L’appuntamento annuale degli amanti del basket d’oltreoceano è finalmente arrivato: dopo che saranno terminate le ultime partite dei play-in nella notte tra venerdì e sabato, i Cleveland Cavaliers inaugureranno i play-off 2026 nella gara delle 19.00 contro i Toronto Raptors, nella sfida tra quarta e quinta classificata della Eastern Conference. Oklahoma dovrà difendere il titolo ottenuto la scorsa stagione dagli assalti dei Boston Celtics, dei Los Angeles Lakers e dei Detroit Pistons, oltre che dalle ambizioni dei Denver Nuggets. Per LeBron James, rimasto per ora solo al timone dei Lakers dopo gli infortuni di Luka Doncic e Austin Reaves, è probabile che queste siano le ultime gare in maglia giallo-viola: il numero 23 dovrebbe cambiare squadra alla fine dell’anno, non prima di aver provato a vincere il secondo titolo NBA con i Lakers.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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