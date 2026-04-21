Dopo aver vinto il Campionato dei Mestieri 2025 di Lodi, alcune allieve del liceo culinario hanno deciso di partecipare a un concorso con chef stellati. La loro presenza in questa competizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso formativo, portandole a confrontarsi con professionisti di alto livello. La partecipazione si è svolta in un contesto dedicato alla cucina, coinvolgendo diverse giovani appassionate provenienti da vari istituti.

Dopo aver partecipato e vinto il Campionato dei Mestieri 2025 di Lodi, avevano ancora voglia di mettersi alla prova. E così tre allieve del corso di cucina e pasticceria del Cfp Fondazione Clerici sono state selezionate per partecipare al Premio Aimo e Nadia per i Giovani, organizzato in memoria dei celebri ristoratori milanesi che hanno fatto della cucina di territorio un punto di riferimento internazionale. "Ci hanno invitato lo scorso inverno, coinvolgendo una decina di scuole lombarde – racconta la dirigente del Clerici, Sara Scotti – e le allieve si sono preparate a lungo. Ogni scuola doveva presentare un piatto, primo o secondo, per la sezione cucina, poi un dolce per la sezione pasticceria e un abbinamento di vino e cocktail con i piatti proposti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allieve del Clerici al concorso con chef stellati

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