Aziende di Confindustria in missione nel Vallese | agroalimentare e innovazione per creare nuove alleanze

Dal 25 al 27 marzo, aziende associate a Confindustria Lecco e che operano nel settore agroalimentare hanno partecipato a una missione nel Canton Vallese. L’obiettivo era stabilire contatti con partner locali, approfondire i modelli produttivi e valutare possibili collaborazioni. Durante i tre giorni, incontri e visite sono stati organizzati per conoscere le realtà imprenditoriali e le innovazioni del territorio vallese.

Tre giorni tra produttori d’eccellenza, turismo e industria spaziale per rafforzare i legami tra i territori di Como, Lecco e Sondrio A tracciare il bilancio è stato Giorgio Visini, presidente della Categoria, in occasione di una conferenza stampa: “La seconda edizione della missione imprenditoriale all’estero ha replicato il successo dello scorso anno: non solo abbiamo visitato aziende di altissimo interesse, ma abbiamo anche centrato il nostro obiettivo principale, ovvero quello di stringere nuove relazioni in un territorio che presenta caratteristiche molto simili alle nostre, in particolare per quanto riguarda la filiera agroalimentare. Abbiamo visitato realtà eccellenti, con una panoramica anche sul settore del turismo, che per le nostre province rappresenta un ambito di grande interesse. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Aziende di Confindustria in missione nel Vallese: agroalimentare e innovazione per creare nuove alleanze Articoli correlati Leggi anche: Confindustria, Porcaro: “L’innovazione non è solo tecnologia, ma capacità di utilizzarla per creare valore” ANIE Confindustria in missione in Paraguay: nuove opportunità industriali e tecnologiche nel quadro UE–MercosurANIE Confindustria partecipa alla missione istituzionale in Paraguay guidata dal Sottosegretario Tripodi per rafforzare cooperazione industriale,... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Dl fiscale, Confindustria chiede correzioni immediate su Transizione 5.0; Confindustria contro il Dl fisco: Cambiare le regole in corsa incrina il rapporto di fiducia. Giorgetti: È arrivato uno choc non previsto, ora dobbiamo capire chi aiutare; Confindustria contro il Dl Fisco: Penalizza imprese. La replica di Giorgetti; Decreto fiscale, il Mimit convoca un tavolo con le imprese su Transizione 5.0. Confindustria, al via l’aggregazione tra Ancona, Fermo e Macerata. Nasce una nuova rete industriale regionale: 1.200 impreseANCONA – Fare sistema per competere di più: prende ufficialmente il via da Portonovo il percorso di aggregazione tra tre ... msn.com Sei in cerca di lavoro Candidati in una delle posizioni aperte nelle nostre aziende associate. Per scoprire di più, visita il nostro sito: www.confindustria.aosta.it/annunci-di-lavoro Non hai trovato l’offerta di lavoro che fa per te Puoi comunque inviarci la tu facebook L’iniziativa conferma l’impegno costante di #Confindustria #Udine e delle #aziende del territorio nel sostenere la #formazione delle nuove generazioni, accompagnando i futuri periti informatici e tecnici specializzati nelle sfide di un mercato del #lavoro #digital x.com