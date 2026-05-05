I nostri politici sono a prova di hacker? Secondo i test sulle email di un deputato e una senatrice no

Recentemente sono stati resi noti i risultati di alcuni test di sicurezza condotti su email di un deputato e di una senatrice, che hanno mostrato come i loro indirizzi siano finiti nel dark web. Insieme a loro, anche molti hacker hanno avuto accesso alle stesse email, sollevando dubbi sulla protezione delle comunicazioni di figure pubbliche di alto livello.