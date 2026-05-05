I nostri politici sono a prova di hacker? Secondo i test sulle email di un deputato e una senatrice no
Recentemente sono stati resi noti i risultati di alcuni test di sicurezza condotti su email di un deputato e di una senatrice, che hanno mostrato come i loro indirizzi siano finiti nel dark web. Insieme a loro, anche molti hacker hanno avuto accesso alle stesse email, sollevando dubbi sulla protezione delle comunicazioni di figure pubbliche di alto livello.
Ci sono un deputato, una senatrice e una moltitudine di hacker. Non è l’inizio di una barzelletta, ma la storia degli indirizzi di posta elettronica di due politici di spicco finiti nel dark web, alla mercé del migliore offerente. Ogni anno Proton, il servizio di posta elettronica criptata.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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