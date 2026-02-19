A Caracas, alcune donne stanno manifestando con lo sciopero della fame davanti a un carcere, chiedendo la liberazione dei loro parenti detenuti. La causa è la mancanza di trasparenza sulle condizioni dei prigionieri politici, che sono stati arrestati senza spiegazioni chiare. Le donne gridano che i loro cari sono in carcere con accuse politiche e denunciano promesse non mantenute dai funzionari. La protesta dura da giorni e si svolge sotto gli occhi di passanti e agenti di polizia, mentre le donne chiedono risposte concrete.

“Abbiamo poche speranze. Nessuno dice cosa succederà ai nostri cari e quando verranno liberati. Non ci danno informazioni. Ci spinge ad andare avanti solo l’amore per le nostre famiglie”. Jenny Orozco, figlia del leader dell’opposizione di Voluntad Popular ed ex deputato Fernando Orozco, è una delle dieci donne in sciopero della fame nell’area che circonda la cosiddetta Zona 7, un carcere a Caracas. Da lunedì 16 febbraio figlie, madri e familiari di persone detenute per motivi politici hanno smesso di mangiare per chiederne la liberazione. In questa prigione, la scorsa settimana, Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea Nazionale, aveva assicurato che sarebbero state liberate in tempi brevi, una volta approvata la legge sull’amnistia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, donne in sciopero della fame davanti a un carcere di Caracas: “I nostri cari sono prigionieri politici, avevano promesso di liberarli”

