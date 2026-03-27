Un gruppo di hacker iraniani, noto come Handala, ha violato l’email personale di Kash Patel, direttore dell’Fbi. Dopo l’attacco, sono state pubblicate online fotografie del dirigente e alcuni documenti riservati. La notizia è stata resa nota da fonti ufficiali, senza indicare ulteriori dettagli sulla natura del materiale diffuso o sulle eventuali conseguenze dell’intrusione.

Un durissimo colpo per la sicurezza americana. Un gruppo di hacker legati alla Repubblica Islamica dell’Iran ha violato la casella di posta elettronica personale del direttore dell’Fbi Kash Patel, pubblicando su internet fotografie del direttore e altri documenti. Sul loro sito, il gruppo Handala Hack Team ha dichiarato che Patel «ora troverà il suo nome tra la lista delle vittime hackerate con successo». Un funzionario del Dipartimento di Giustizia ha confermato la violazione e ha affermato che il materiale pubblicato online appare autentico, secondo quanto riporta The Hill. JUST IN – FBI director Kash Patel's personal email address hacked, says DOJ. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli hacker iraniani di Handala colpiscono ancora: violata l’email di Kash Patel, direttore dell’Fbi

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