Il senso della compagnia secondo gli squali leuca | lo studio che smonta l'idea di animali solitari

Uno studio condotto allo Shark Reef Marine Reserve nelle acque delle Isole Figi rivela che gli squali leuca, spesso considerati predatori solitari, creano legami sociali duraturi e scelgono con cura i compagni con cui interagiscono. Solo quando invecchiano, si allontanano dagli altri e preferiscono la solitudine. I ricercatori hanno osservato comportamenti di gruppo e preferenze di compagnia tra questi animali.

Uno studio realizzato allo Shark Reef Marine Reserve nelle acque delle Isole Figi svela il lato nascosto degli squali leuca, noti per la loro fama di predatori solitari: formano in realtà legami sociali stabili, scegliendo compagni preferiti e solo in vecchiaia preferiscono la solitudine. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Libri, scacchi e quiz: le attività che possono ritardare l’Alzheimer secondo lo studio su NeurologyUn nuovo studio condotto dal Rush University Medical Center di Chicago su quasi 2. A teatro un nuovo viaggio multisensoriale, in scena lo "Spettacolo senza senso" della compagnia GanimedeLa rassegna di teatro contemporaneo di Theatro APS Cesena, Michro, prosegue con un appuntamento che invita il pubblico a sospendere lo sguardo per... Contenuti utili per approfondire Il senso della compagnia secondo gli... Discussioni sull' argomento San Donà, Uno spiraglio tra le crepe, il nuovo spettacolo della compagnia del don Bosco, Il Resto d’Israele; ÒDIO: il senso delle parole ovvero cosa significa essere umani; Un amore che strega ancora. Mercoledì allo Sperimentale di Pesaro Romeo e Giulietta della compagnia Lombardi-Tiezzi; Zurich Italia: mostra fotografica MUDEC nella sede di Milano. Il capo della divisione videogiochi di Meta, Jason Rubin, abbandona la compagniaMeta perde il capo della divisione videoludica, nonché fondatore di Naughty Dog, Jason Rubin: ha deciso di lasciare ruolo e compagnia perché ora sembra un buon momento per farlo. NOTIZIA di Giorgio ... multiplayer.it Non è strategia, ma paranoia: ecco il senso delle guerre che nessuno riesce a spiegare Si massimizza la produzione di morte, tanto da sfociare in una vera e propria necrofilia Luca Miele x.com Preso ieri in biblioteca e letto tutto d’un fiato. Julian Barnes Il senso di una fine. Non mi capita spesso di finire così in fretta un libro. Molti altri li abbandono, mi sembrano insignificanti. Questo leggetelo, ne vale la pena. Storia di formazione si potrebbe dire, vita - facebook.com facebook