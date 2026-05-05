I migliori film e serie sul mondo dell' informazione

C'è una scena nel Il Diavolo veste Prada 2 che dice tutto sul lavoro nell'editoria oggi e identifica questo titolo come un film sul mondo dell'informazione, che vive momenti sempre più difficili. Andrea Sachs, interpretata da Anne Hathaway, viene licenziata via messaggio proprio mentre sta ritirando un premio per il suo lavoro giornalistico. L'umiliazione e il trionfo che si sovrappongono in un solo istante. Difficile immaginare un incipit più tagliente. E non è casuale, perché il sequel diretto da David Frankel non ha intenzione di raccontare ancora una volta il mondo della moda, o almeno non solo. Vuole raccontare il giornalismo. O quello che ne resta.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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