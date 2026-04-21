Una voce affidabile sul mondo produttivo Traguardo e sfida per l’informazione

Dopo settant’anni di attività, questa testata si conferma come un punto di riferimento nel settore produttivo. Il passare del tempo ha portato con sé numerosi cambiamenti, ai quali l’informazione si è adattata puntualmente. La longevità di questa pubblicazione riflette un impegno costante nel fornire notizie accurate e aggiornate, mantenendo una presenza stabile nel panorama giornalistico dedicato all’industria e all’economia.

Settant’anni sono un traguardo importante che testimonia la capacità di attraversare il tempo interpretandone i cambiamenti. I miei complimenti a Il Giorno che ha raggiunto questo importante risultato, rimanendo un punto di riferimento per un territorio, come quello di Assolombarda, così ricco di iniziative, dinamico ma anche complesso da raccontare. Un ruolo costruito soprattutto grazie a una costante attenzione al mondo produttivo, che ha reso Il Giorno - sin dalla fondazione voluta da Enrico Mattei - un interlocutore credibile per l’industria. Un’affidabilità che continua a rappresentare la cifra della testata, capace di raccontare l’impresa in una fase segnata da mutamenti che stanno ridefinendo modelli produttivi, organizzativi e sociali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una voce affidabile sul mondo produttivo. Traguardo e sfida per l’informazione Success is Hard Until You Build Systems Like This Notizie correlate Parte RITAGLI - Un ciclo di incontri gratuito sul mondo dell’informazionePercorso coinvolgente e laboratoriale per apprendere metodi di analisi delle informazioni e strategie di utilizzo dei media digitali. Una nuova tecnica sul nichel potrebbe rendere l’idrogeno verde più economico e affidabileDa tempo l’idrogeno è considerato una delle alternative più promettenti ai combustibili fossili per quei comparti dove l’elettrificazione diretta... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Una voce affidabile sul mondo produttivo. Traguardo e sfida per l’informazione; Livorno, addio al decano dei commercialisti: Amava moltissimo il suo lavoro.