Un attaccante dell’Inter si trova al 14° posto nella classifica dei giocatori di calcio più preziosi al mondo, secondo il CIES. La graduatoria si basa sui valori di mercato stimati e include calciatori di vari campionati internazionali. La posizione raggiunta dall’atleta italiano lo colloca tra i migliori della Serie A, evidenziando la sua rilevanza nel panorama calcistico globale. La classifica viene aggiornata periodicamente dal centro studi CIES.

di Stefano Cori Pio Esposito secondo la classifica stilata dal CIES è il 14° giocatore al mondo per valore. Come viene redatta questa classifica?. Francesco Pio Esposito é il 14° giocatore più prezioso al mondo. Secondo il CIES, il classe 2005 dell’Inter è già tra i calciatori con il valore più alto nel panorama calcistico. Nella speciale classifica figurano altri due giocatori della Serie A davanti a lui: si tratta di Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della Juventus, che occupa la posizione numero 5 e Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 del Napoli, che è un solo posto avanti all’ex Spezia. Un aspetto importante da tenere in considerazione è il modo in cui viene stilata questa classifica: infatti viene preso in considerazione massimo un calciatore per squadra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito, 14° al mondo per valore secondo il CIES: l’attaccante dell’Inter tra i migliori della Serie A

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Pio Esposito é il 14° giocatore più prezioso al mondo Secondo il CIES, il classe 2005 dell’Inter è già tra i calciatori con il valore più alto nel panorama calcistico Nella speciale classifica figurano altri due giocatori della Serie A: Yildiz occupa la posizione - facebook.com facebook