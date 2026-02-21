poggibonsi e le strutture pista di atletica roncalli lavori fermi da tempo

I lavori per la ristrutturazione della pista di atletica dell’Istituto Roncalli a Poggibonsi sono stati interrotti da mesi, lasciando l’impianto inutilizzabile. La causa principale sembra essere un ritardo nei finanziamenti e problemi burocratici. Studenti e sportivi attendono con ansia la ripresa dei lavori, che permetterebbe di riqualificare l’area e offrire nuove opportunità sportive. La questione resta aperta, mentre le scuole continuano a chiedere aggiornamenti.

"A quando la ripresa dei lavori per la pista di atletica leggera dell’Istituto tecnico Roncalli a Poggibonsi?". Un’interrogazione alla sindaca e alla giunta a firma di Claudio Lucii, per la lista civica Vivi Poggibonsi all’opposizione in Consiglio comunale, "riapre" in pratica una vicenda che va avanti da anni per un’opera in territorio di Poggibonsi e di competenza della Provincia di Siena. "Completo abbandono e incuria", osserva Lucii, che dunque nella circostanza chiede lumi in merito a un intervento molto atteso a Poggibonsi. Un tema non da oggi al centro del dibattito anche all’interno della comunità locale, tra quanti seguono da vicino lo sviluppo e la crescita della città anche dal profilo degli impianti sportivi presenti nel comprensorio e a disposizione degli appassionati.🔗 Leggi su Lanazione.it

