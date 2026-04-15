I lavori procedono da programma | il tram di Opicina ripartirà a giugno ma il capolinea non sarà in Oberdan
I lavori per il tram di Opicina sono ripresi a gennaio e continuano secondo i piani stabiliti. La ripresa delle operazioni è stata annunciata da Trieste Trasporti, la società che gestisce il servizio. Il tram dovrebbe ripartire a giugno, ma il capolinea non sarà più in Oberdan. La ripresa delle attività riguarda principalmente la riattivazione della linea, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti specifici.
“Xe nado disgrazià”, ma questa potrebbe essere la buona volta che riparte. I lavori del tram di Opicina, ripartiti lo scorso 15 gennaio, “proseguono come da programma”, rende noto Trieste trasporti, la società di gestione. Considerati i quattro mesi necessari per ultimare i lavori, le giornate in.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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