I lavori procedono da programma | il tram di Opicina ripartirà a giugno ma il capolinea non sarà in Oberdan

I lavori per il tram di Opicina sono ripresi a gennaio e continuano secondo i piani stabiliti. La ripresa delle operazioni è stata annunciata da Trieste Trasporti, la società che gestisce il servizio. Il tram dovrebbe ripartire a giugno, ma il capolinea non sarà più in Oberdan. La ripresa delle attività riguarda principalmente la riattivazione della linea, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti specifici.