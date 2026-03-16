Tra le questioni sollevate dal movimento contrario al referendum ci sono anche i precari dell’Ufficio del processo. La discussione si concentra sulla condizione lavorativa di questi dipendenti, che lavorano con contratti a termine e senza stabilità. La loro presenza nel dibattito viene segnalata come un elemento di criticità, anche se viene affrontata in modo limitato e senza grande rilievo.

di Susanna Mariani Solo saltuariamente e con scarsa enfasi trovo nella discussione a sostegno del No, un riferimento alla stabilizzazione dei precari dell’ Ufficio del Processo (UPP), che sono laureati in Legge, vincitori di un concorso nazionale, e che sono stati assunti con contratti a tempo determinato con finanziamento del Pnrr. Il dottor Gratteri ultimamente in un suo intervento ha sottolineato le maggiori spese che si renderebbero necessarie con la vittoria del Si, per la duplicazione dei Csm e la creazione di una Alta Corte Disciplinare, per creare nuove sedi per tali organismi e non ultimo la duplicazione delle spese per due differenti concorsi per l’assunzione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tra gli argomenti del No al referendum citiamo anche i precari dell’Ufficio del processo

Articoli correlati

Gli argomenti del Sì al referendum? La logica apparente è smentita dai fatti (e dalla ragione)Se i padri costituenti, per un paradosso temporale stile lnterstellar, potessero osservare da un diaframma senza essere visti il dibattito di queste...

Il rigassificatore tra gli argomenti del consiglio comunaleFOLLONICA È stata convocata per mercoledì prossimo la seduta del consiglio comunale di Follonica che si svolgerà in sala consigliare a partire dalle...

Superate le 500mila firme per il No al referendum sulla giustizia. L'annuncio di Colucci alla Camera

Una selezione di notizie su Tra gli argomenti del No al referendum...

Temi più discussi: Blog | Tra gli argomenti del No al referendum citiamo anche i precari dell'Ufficio del processo; Incontro tra il sindaco Nicoletta Fabio e i Capitani delle Contrade, Focus su Protocollo Equino e nomina della commissione tecnica comunale; Rinnovo del protocollo d’intesa tra Prefettura di Bari e Abi; Spazio verde.

Ufficio del controllo interno di gestione070/6067459 070/6067807 [email protected] [email protected] Via XXIX Novembre n. 41 - 09123 Cagliari L’Ufficio, istituito nel 2002, svolge un ... regione.sardegna.it

Un’altra beffa per gli addetti dell’Ufficio del Processo: entrano i nuovi con concorso, diplomati e sottopagatiTorno ad occuparmi dei funzionari addetti all’Ufficio del Processo, meglio noti come UPP, perché si tratta di una vicenda surreale. Il governo ha bandito un concorso per l’assunzione di 2.970 unità ... ilfattoquotidiano.it

#15marzo 1292, #Venezia: per unire le competenze, si stabilisce che l’Ufficio del Cattaver (tradotto come “incassa beni”) che incamera eredità giacenti e beni senza proprietari, assorba l’Ufficio de Contrabannis, con compiti di combattere il traffico illecito di me x.com

La Floreria, l'ufficio del Governatorato che si occupa anche di traslochi interni al Vaticano, aspetta solo di avere le coordinate precise da parte della segreteria del Papa per provvedere al trasloco perché nel Palazzo Apostolico tutto è finalmente pronto per ospi - facebook.com facebook