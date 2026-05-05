I giovani allievi tornano a teatro con la rassegna Elisabetta Turroni | a Sogliano parte la 20esima edizione
Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, il teatro comunale “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone ospiterà la 20esima edizione della rassegna teatrale dedicata ai giovani allievi. L’evento è finanziato dal Comune di Sogliano al Rubicone e organizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo locale. La rassegna, che si svolge ogni anno, prevede diverse rappresentazioni con la partecipazione di studenti e giovani attori.
Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, il teatro comunale “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone ospiterà la 20esima edizione della rassegna teatrale Elisabetta Turroni, finanziata dal Comune di Sogliano al Rubicone, in stretta collaborazione con l’Istituto comprensivo di Sogliano, su progetto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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