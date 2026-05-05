I giovani allievi tornano a teatro con la rassegna Elisabetta Turroni | a Sogliano parte la 20esima edizione

Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, il teatro comunale “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone ospiterà la 20esima edizione della rassegna teatrale dedicata ai giovani allievi. L’evento è finanziato dal Comune di Sogliano al Rubicone e organizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo locale. La rassegna, che si svolge ogni anno, prevede diverse rappresentazioni con la partecipazione di studenti e giovani attori.