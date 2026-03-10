Ad Arezzo la 20esima edizione del Toscana Tour con oltre 1500 tra cavalieri e amazzoni

A Arezzo si svolge la 20esima edizione del Toscana Tour, con la partecipazione di oltre 1500 cavalieri e amazzoni. L'evento, dedicato al salto ostacoli, si conferma come uno dei principali appuntamenti nel panorama sportivo internazionale. La manifestazione si tiene nel 2026, attirando concorrenti da diverse nazioni e attirando l’attenzione degli appassionati di equitazione.

Dal 17 marzo al 12 aprile 2026, l’Arezzo Equestrian Centre tornerà a essere il cuore pulsante del jumping internazionale Arezzo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva. Il Toscana Tour 2026 celebra la ventesima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale di salto ostacoli. Dal 17 marzo al 12 aprile 2026, l’Arezzo Equestrian Centre tornerà a essere il cuore pulsante del jumping internazionale con quattro settimane di gare, oltre 1.500 cavalieri e amazzoni provenienti da più di 30 nazioni e un montepremi complessivo di 800.000 euro. L’evento è organizzato con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Arezzo, in collaborazione con Jumping Verona e il sostegno di Estra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

