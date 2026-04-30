Ben White provoca Simeone calpestando lo stemma dell'Atletico | scontro nel tunnel degli spogliatoi

Durante un incontro di calcio, il giocatore di una squadra inglese ha provocato un'irritazione tra i tifosi dell’Atletico Madrid calpestando lo stemma del club posizionato all’esterno del campo. L’episodio si è verificato nel tunnel degli spogliatoi e ha suscitato discussioni tra i presenti. Nessuna altra informazione riguardo alle conseguenze o alle ripercussioni di quanto accaduto è stata resa nota.

Ben White provoca l'Atletico Madrid calpestando lo stemma del club poggiato all'esterno del terreno di gioco. Un gesto oltraggioso per il Cholo Simeone e Giuliano che gliela fanno pagare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La PennaFuria Juventus al termine della partita persa in casa dell’Inter per 3-2 con i bianconeri che non hanno digerito l’espulsione di Pierre Kalulu nel... L’attacco è la miglior difesa dell’Atletico contro lo Yamal, dice SimeoneRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ben White provoca Simeone calpestando lo stemma dell'Atletico: scontro nel tunnel degli spogliatoi; Probabile formazione Atlético Madrid-Arsenal nella semifinale di UEFA Champions League. Ben White provoca Simeone calpestando lo stemma dell’Atletico: scontro nel tunnel degli spogliatoiBen White provoca l’Atletico Madrid calpestando lo stemma del club poggiato all’esterno del terreno di gioco. Un gesto oltraggioso per il Cholo Simeone e Giuliano che gliela fanno pagare. fanpage.it