I funerali di Zanardi a Padova la sua handbike davanti all’altare Don Pozza | Alex siamo noi se sapremo raccoglierne l’eredità – Il video

Oggi si tengono a Padova i funerali di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e figura di rilievo nel mondo del paralimpismo, scomparso il primo maggio all’età di 59 anni. La cerimonia si svolge nella Basilica di Santa Giustina, con la sua handbike posizionata davanti all’altare. Durante l’evento, il sacerdote ha ricordato l’eredità lasciata da Zanardi e il suo legame con la comunità.

Si svolgono oggi, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo, scomparso lo scorso primo maggio all’età di 59 anni. Per volontà della famiglia, le esequie nella Basilica di Santa Giustina non saranno trasmesse in diretta televisiva. Per consentire comunque a tifosi, amici e colleghi di partecipare, il Comune ha predisposto un maxischermo nel vicino Prato della Valle. Ad accompagnare il feretro del campione la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno salutato con le mani giunte in segno di ringraziamento la folla che si è assiepata fuori dalla basilica, sotto la pioggia.🔗 Leggi su Open.online

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