Alex Zanardi è successo ai funerali! Lacrime di tutti

Alle 11 di questa mattina, la città di Padova ha espresso il suo ultimo saluto ad Alex Zanardi durante una cerimonia funebre. La piazza principale si è riempita di cittadini, amici e familiari, tutti presenti per rendere omaggio alla figura nota per le sue imprese sportive e il suo percorso di vita. Durante l’evento, sono state visibili numerose lacrime tra i presenti, che hanno partecipato con grande partecipazione emotiva.

Alle ore 11 Padova si è fermata per l’ultimo saluto ad Alex Zanardi, in una cerimonia che ha assunto fin da subito un forte valore simbolico e collettivo. La Basilica di Santa Giustina si è riempita di autorità, sportivi e cittadini, trasformandosi in un luogo di memoria condivisa e partecipazione nazionale. Lo stesso edificio religioso aveva già ospitato eventi funebri di grande impatto emotivo negli ultimi anni, confermando la sua centralità nei momenti di cordoglio della comunità. Anche oggi, la partecipazione è stata ampia e trasversale, segno dell’eredità lasciata da Zanardi nel mondo dello sport e non solo. Leggi anche: “Morto nello stesso giorno”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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