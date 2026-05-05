I funerali di Alex Zanardi feretro entra in chiesa tra gli applausi

Oggi si tengono i funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Il feretro, accompagnato dagli applausi dei presenti, entra in chiesa tra le persone che hanno voluto rendere omaggio. Alla cerimonia partecipano familiari e amici, che si riuniscono per salutare l'ex pilota e campione paraolimpico. La funzione si svolge in un clima di raccoglimento e rispetto.

Il feretro di Alex Zanardi entra nella Basilica di Santa Giustina di Padova tra gli applausi. Nella basilica si celebrano oggi i funerali alla presenza di familiari e amici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I funerali di Alex Zanardi, feretro entra in chiesa tra gli applausi Notizie correlate Funerali Bossi, feretro accolto tra gli applausi. Tra i presenti Meloni, Salvini e TajaniOggi nell'abbazia di San Giacomo a Pontida i funerali di Umberto Bossi scomparso a 84 anni: il feretro accolto tra applausi e cori. Funerali Bossi, feretro accolto tra gli applausi e con Va’ Pensiero. Presenti Meloni, Salvini e TajaniOggi nell'abbazia di San Giacomo a Pontida i funerali di Umberto Bossi scomparso a 84 anni: il feretro accolto tra applausi e cori. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; I funerali di Alex Zanardi martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova: celebra il cappellano del carcere, due maxi schermi. Attesi ministri e campioni dello sport; Noventa piange Alex Zanardi: fiori davanti alla sua casa e bandiere a mezz’asta; I funerali di Alex Zanardi martedì a Padova. Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne ereditàAlle 11, nella basilica di Santa Giustina a Padova, si tengono i funerali di Alex Zanardi. Su disposizione della famiglia non ci saranno dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alc ... tg24.sky.it Funerali di Alex Zanardi in diretta, la sua handbike davanti all’altare. Don Pozza: Mi ha aiutato a diventare un uomo miglioreFolla di persone nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, la stessa scelta per l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin e ai carabinieri morti nella strage di Castel D’Azzano. Lutto ... ilrestodelcarlino.it Tutto il Veneto, questa mattina, 5 maggio, alle 11, nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, dà l’ultimo saluto ad Alex Zanardi, l’ex campione di Formula Uno e atleta paralimpico, deceduto venerdì nella struttura per malati lungo degenti del - facebook.com facebook "Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com