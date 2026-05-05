I funerali di Alex Zanardi feretro entra in chiesa tra gli applausi

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tengono i funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Il feretro, accompagnato dagli applausi dei presenti, entra in chiesa tra le persone che hanno voluto rendere omaggio. Alla cerimonia partecipano familiari e amici, che si riuniscono per salutare l'ex pilota e campione paraolimpico. La funzione si svolge in un clima di raccoglimento e rispetto.

Il feretro di Alex Zanardi entra nella Basilica di Santa Giustina di Padova tra gli applausi. Nella basilica si celebrano oggi i funerali alla presenza di familiari e amici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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