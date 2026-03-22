Funerali Bossi feretro accolto tra gli applausi e con Va’ Pensiero Presenti Meloni Salvini e Tajani

Oggi nell'abbazia di San Giacomo a Pontida si sono svolti i funerali di Umberto Bossi, morto all'età di 84 anni. Il feretro è stato accolto tra applausi e cori, con la presenza di leader politici come Meloni, Salvini e Tajani. La cerimonia ha visto un pubblico raccolto e partecipativo, con momenti di commozione e rispetto.

Oggi nell'abbazia di San Giacomo a Pontida i funerali di Umberto Bossi scomparso a 84 anni: il feretro accolto tra applausi e cori. Ma la folla è stata meno accogliente nei confronti di Matteo Salvini Oggi il giorno dei funerali diUmberto Bossia Pontida, diverse le figure politiche presenti tra cui Salvini che non è stato accolto bene ma con uno striscione verso colui che“ha rovinato la Lega”.“Togli la camicia, vergogna”, questa l’accoglienza che è stata riservata aMatteo Salvininon appena è giunto a Pontida per i funerali del fondatore della Lega. Non poteva mancare la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniche è stata accolta sul sagrato da Giancarlo Giorgetti, che si è messa ad accogliere molti politici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Funerali Bossi, feretro accolto tra gli applausi e con Va’ Pensiero. Presenti Meloni, Salvini e Tajani Articoli correlati Funerali Bossi, feretro accolto tra gli applausi. Tra i presenti Meloni, Salvini e TajaniOggi nell'abbazia di San Giacomo a Pontida i funerali di Umberto Bossi scomparso a 84 anni: il feretro accolto tra applausi e cori. Leggi anche: Funerali di Umberto Bossi, Salvini si presenta con la camicia verde e viene contestato: “Mollala”. Applausi per Zaia e Meloni Tutto quello che riguarda Funerali Bossi Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. Cori contro Salvini (che poi fa un post), arrivata Meloni. Applausi all'arrivo del feretro«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilmattino.it Funerali di Bossi, l'arrivo del feretro a Pontida tra gli applausiUn lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Umberto Bossi nel monastero di San Giacomo a Pontida, il cuore simbolico della Lega. Nel pratone che da decenni ospita i raduni del Carroccio, si s ... msn.com