Oggi nell'abbazia di San Giacomo a Pontida si tengono i funerali di Umberto Bossi, scomparso a 84 anni. Il feretro è stato accolto tra applausi e cori, con la presenza di figure come Meloni, Salvini e Tajani. La cerimonia si svolge nella stessa località dove Bossi aveva fondato la Lega Nord e dove si radunano i suoi sostenitori.

Oggi nell'abbazia di San Giacomo a Pontida i funerali di Umberto Bossi scomparso a 84 anni: il feretro accolto tra applausi e cori. Ma la folla è stata meno accogliente nei confronti di Matteo Salvini Oggi il giorno dei funerali diUmberto Bossia Pontida, diverse le figure politiche presenti tra cui Salvini che non è stato accolto bene ma con uno striscione verso colui che“ha rovinato la Lega”.“Togli la camicia, vergogna”, questa l’accoglienza che è stata riservata aMatteo Salvininon appena è giunto a Pontida per i funerali del fondatore della Lega. Non poteva mancare la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniche è stata accolta sul sagrato da Giancarlo Giorgetti, che si è messa ad accogliere molti politici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Funerali Bossi, feretro accolto tra gli applausi. Tra i presenti Meloni, Salvini e Tajani

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