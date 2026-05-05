I David di Donatello si avvicinano!

Domani, mercoledì 6 maggio, si terrà la cerimonia di consegna della 71ª edizione dei Premi David di Donatello. La premiazione sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:30. La serata vedrà la consegna di riconoscimenti ai migliori film e ai professionisti del cinema italiano. L’evento si svolge in una location ancora da comunicare.

Domani, mercoledì 6 maggio si svolgerà la premiazione della 71ª edizione dei Premi David di Donatello, in diretta in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:30. La conduzione sarà affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti. La serata sarà inoltre trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat), in diretta su Rai Radio2 – con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli – e sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay. L’evento si svolgerà presso gli Studi di Cinecittà, nel nuovo Teatro 23 inaugurato per l’occasione. Nel corso della cerimonia saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello, un David alla Carriera e un David Speciale.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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MAMMA SONO AI DAVID DI DONATELLO

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