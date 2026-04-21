Si avvicina la cerimonia dei David di Donatello prevista per il 6 maggio, mentre alcuni artisti stanno valutando l’ipotesi di boicottare l’evento. La discussione riguarda varie posizioni tra chi sostiene di partecipare e chi preferisce astenersi, senza ancora una decisione ufficiale. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi protagonisti del cinema italiano, creando un dibattito pubblico sulla partecipazione all’appuntamento annuale.

Il 6 maggio si terranno iDavid di Donatello, qualche settimana fa sono state diffuse le candidature, ma questa cerimonia arriva in un periodo in cui il cinema è in crisi. Tanto che è stato dato vita al movimento#Siamoaititolidicoda, dove artisti comeAlessandro Gassmannhanno chiesto ai colleghi di boicottare la kermesse proprio per lanciare un forte segnale alle istituzioni. Questa mattinaSergio Castellittoe sua moglieMargaret Mazzantinihanno presentato il film di produzione HBOIn uteroe, con l’occasione, è stato chiesto loro se aderiranno al movimento. Hanno spiegato che, a prescindere, quest’anno non saranno presenti perché né loro né il loro figlio Pietro è candidato ai David di Donatello.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David di Donatello: Castellitto, Avati e Gassmann il cinema si unisce e divide sul boicottaggio

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