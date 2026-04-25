I professionisti del cinema si stanno organizzando per protestare contro i tagli ai fondi previsti in vista dei prossimi David di Donatello. L’evento rappresenta uno dei principali riconoscimenti nel settore e la riduzione delle risorse destinate al settore cinematografico ha suscitato reazioni di dissenso tra gli addetti ai lavori. La mobilitazione mira a richiamare l’attenzione sulle conseguenze di queste decisioni e sulla tutela della produzione cinematografica nazionale.

? Cosa sapere Professionisti del cinema si mobilitano contro i tagli ai fondi in vista dei David di Donatello.. Gli artisti pianificano proteste sul red carpet per difendere i finanziamenti al settore audiovisivo.. A poche settimane dalla 71ª edizione dei David di Donatello, le tensioni tra i protagonisti del cinema italiano e le nuove direttive del governo Meloni sui finanziamenti all’audiovisivo stanno trasformando la cerimonia in un terreno di scontro e professionale. Il clima che avvolge gli Oscar italiani è segnato da una profonda incertezza, alimentata dalle recenti decisioni governative che toccano direttamente i fondi destinati al settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - David di Donatello: il cinema si ribella contro i tagli al fondo

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