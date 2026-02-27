Pink smentisce i rumor secondo cui avrebbe divorziato | Sono appena stata avvisata del fatto che sono separata Non lo sapevo Volete dirlo anche ai miei figli?

Pink ha dichiarato di essere stata informata solo di recente della sua separazione, precisando di non sapere nulla sulla notizia diffusa dal magazine People riguardo alla separazione tra lei e l'attore. La cantante ha aggiunto che non era a conoscenza della situazione e ha chiesto se anche i suoi figli devono venire a sapere della separazione in questo modo.

Nel video Instagram registrato da Pink nella cucina di casa, la cantante si sfoga: «Sono appena stata avvisata del fatto che sono separata da mio marito. Non lo sapevo. Grazie, rivista People. Grazie, US Weekly. Grazie per avermelo fatto sapere», spiega riferendosi a entrambe le testate che hanno diffuso la notizia. Poi continua: «Mi chiedevo se voleste dirlo anche ai nostri figli? Anche i miei figli di 14 e 9 anni non lo sanno». Dopo aver fatto riferimento alla figlia di 14 anni, Willow Sage, e al figlio di 9 anni, Jameson Moon, Pink continua riferendosi alla sua carriera: «Volete forse parlare del fatto che sono stata nominata nella Rock & Roll Hall of Fame? Volete parlare dei miei successi o volete solo parlare del mio presunto divorzio?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pink smentisce i rumor secondo cui avrebbe divorziato: «Sono appena stata avvisata del fatto che sono separata. Non lo sapevo. Volete dirlo anche ai miei figli?» Leggi anche: Brunella Cacciuni: «Dopo Il Collegio sono stata risucchiata in un vortice, ne sono uscita grazie ai miei genitori. Ora insegno in un istituto tecnico» Sal Da Vinci a Sanremo 2026: «Ci sono stati anni durissimi. Non potevo comprare il latte ai miei figli. Mia moglie Paola è stata il mio punto fermo»«Ho faticato tanto, avevo sette anni, ma grazie a mio padre ho avuto la fortuna di imparare dai grandi attori del teatro napoletano.