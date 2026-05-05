I concerti dei duo Cacao e Asino chiudono la rassegna Nuvologrammi al Campus

Giovedì 7 maggio si è conclusa la rassegna “Nuvologrammi: pratiche sonore per orientarsi nella complessità” con gli ultimi concerti del duo Cacao e del duo Asino, tenuti presso il Volume Bar nel Campus Universitario di Forlì. La serie di eventi, iniziata qualche settimana prima, ha coinvolto vari artisti in un luogo dedicato a sperimentazioni sonore e pratiche artistiche legate al suono.

Giovedì 7 maggio la rassegna “Nuvologrammi: pratiche sonore per orientarsi nella complessità” arriva alla sua conclusione con il suo terzo appuntamento presso il Volume Bar, all’interno del Campus Universitario di Forlì. Promossa dal Centro Studi Melandri in collaborazione con Ondeurbane e Volume.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Artisti emergenti, al Campus la rassegna "Nuvologrammi" con June e gli Amore AudioGiovedì 5 marzo, al Volume Bar all’interno del Campus Universitario di Forlì, prende il via "Nuvologrammi: pratiche sonore per orientarsi nella... Primavera di musica al Campus, con la rassegna "Nuvologrammi" in scena gli artisti emergentiQuesta primavera nasce un nuovo spazio per concerti dal vivo nel centro di Forlì, all’interno del campus universitario, grazie alla rassegna musicale...