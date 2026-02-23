Primavera di musica al Campus con la rassegna Nuvologrammi in scena gli artisti emergenti

Questa primavera nasce un nuovo spazio per concerti dal vivo nel centro di Forlì, all’interno del campus universitario, grazie alla rassegna musicale "Nuvologrammi" proposta dal Centro Studi Leonardo Melandri in collaborazione con Ondeurbane e Volume. La rassegna prevede tre appuntamenti tra marzo e maggio proprio al Volume Bar, luogo di aggregazione del Campus, dove si esibiranno band di rilievo nazionale, precedute da artisti emergenti del territorio. Dopo aver reso gli spazi del centro storico luoghi partecipativi per la cittadinanza con la scorsa rassegna cinematografica “Locus Solus”, questa volta l’obiettivo è, grazie alla musica, portare la comunità cittadina a riscoprire e vivere il Campus, trasformandolo in un luogo di incontro e di scambio culturale per la città: ciò che auspicava il senatore Leonardo Melandri quando si impegnò per la nascita del Polo Universitario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ritorna la rassegna di arte contemporanea Picta con opere di artisti affermati ed emergentiDal 27 febbraio all’11 aprile 2026, Picta Romagna torna con la sua quarta edizione, offrendo una panoramica di arte contemporanea che coinvolge artisti affermati ed emergenti.

Musica: Lino Management Berlin approda a Casa Sanremo 2026 con i suoi artisti emergentiLino Management Berlin arriva a Casa Sanremo 2026 portando con sé alcuni dei suoi artisti emergenti.

