Brasile al Carnevale di Rio de Janeiro ballano in maschera anche i cani
Al Carnevale di Rio de Janeiro, decine di cani mascherati attirano l’attenzione dei passanti, un gesto che nasce dalla volontà dei proprietari di sensibilizzare sull’abuso degli animali. I proprietari hanno partecipato a una sfilata speciale, vestendo i loro animali con costumi colorati e divertenti. Questa iniziativa mira a far riflettere sulla tutela degli animali domestici e sulla lotta contro la crudeltà. Per molti, i cani in maschera rappresentano un modo originale per comunicare un messaggio importante durante le festività.
(LaPresse) Decine di cani in maschera a Rio de Janeiro in occasione del Carnevale. La parata organizzata dai proprietari per sensibilizzare sul tema della crudeltà nei confronti degli animali domestici. I cani hanno scodinzolato al ritmo della musica samba, hanno mangiato una deliziosa colazione da diverse ciotole e hanno stretto nuove amicizie al cosiddetto ‘ Blocao ‘, un evento tradizionale durante la più grande festa del Brasile. I partecipanti alla festa hanno sventolato nastri bianchi e cantato una canzone in omaggio a Orelha, un cane ucciso nel sud del Brasile a gennaio in un caso che ha suscitato indignazione a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Carnevale di Cento: il Carnevale d’Europa gemellato con Rio de Janeiro
Nel cuore di Cento, lungo Corso Guercino, si svolge uno dei carnevali più attesi d’Europa.
Brasile, scontri tra polizia e tifosi del Flamengo a Rio de Janeiro
Rio Carnival 2026 | Complete Parade in Rio de Janeiro, Brazil (4K)
