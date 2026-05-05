I 20 anni della Pugilistica dorica festeggiati sul ring | qualità sul quadrato e partecipazione del pubblico nella riunione del PalaBrasili

A vent'anni dalla fondazione, la Pugilistica Dorica ha celebrato il suo anniversario con una serata di incontri di boxe al Palabrasili di Collemarino. La manifestazione ha visto confronti tecnici e agonistici di rilievo, con una buona partecipazione di pubblico presente nel teatro di Ancona. L'evento ha confermato la presenza attiva di questa realtà nel panorama locale del pugilato.

ANCONA - Successo tecnico e agonistico della riunione di boxe siglata dalla Pugilistica Dorica al Palabrasili di Collemarino. Dieci combattimenti che hanno raccolto il consenso del pubblico accorso in buona misura. I due matches clou non hanno deluso. Alì Karimi, l’afghano con i colori della.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ancona si accende sul ring: 14 match per i 20 anni della Dorica? Cosa sapere Il PalaBrasili di Ancona ospita 14 match il 3 maggio per la Pugilistica Dorica. La Pugilistica Dorica soffia su 20 candeline: la festa con una riunione che ospiterà ben 14 incontriANCONA – Sarà uno ‘special event’ quello di domenica 3 maggio, a partire dalle 17, per festeggiare i 20 anni della Pugilistica Dorica. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I 20 anni della Pugilistica dorica festeggiati sul ring: qualità sul quadrato e partecipazione del pubblico nella riunione del PalaBrasili; La Pugilistica Dorica soffia su 20 candeline: la festa con una riunione che ospiterà ben 14 incontri; La Pugilistica Dorica festeggia 20 anni: Collemarino diventa arena per 14 match; Ciclismo e boxe, i perché della crisi. La Pugilistica Dorica soffia su 20 candeline: la festa con una riunione che ospiterà ben 14 incontriIl clou sarà costituito dalla sfida tra l'atleta di casa Leonardo Gioacchini opposto a Ernis Abazi della Macerata Boxing Club, entrambi prossimi al passaggio al mondo professionistico ... today.it Federazione Pugilistica Italiana - facebook.com facebook