Il PalaBrasili di Ancona si prepara ad accogliere un evento di pugilato il 3 maggio, con 14 incontri in programma. La manifestazione celebra i vent’anni della Pugilistica Dorica, società locale attiva nel settore. Durante la serata, nove atleti provenienti dalla zona si sfideranno sul ring, contribuendo a rendere l’appuntamento un momento di riferimento per il panorama sportivo regionale.

? Cosa sapere Il PalaBrasili di Ancona ospita 14 match il 3 maggio per la Pugilistica Dorica.. L'evento celebra i vent'anni della società con nove atleti locali sul ring.. Il PalaBrasili di Ancona ospiterà domenica 3 maggio, dalle ore 17, un evento speciale per celebrare i vent’anni della Pugilistica Dorica con una serie di quattordici incontri sul ring. La ricorrenza del sodalizio sportivo si trasformerà in una grande festa pugilistica, coinvolgendo atleti provenienti da diverse regioni del centro Italia per festeggiare due decenni di attività e i recenti traguardi agonistici ottenuti dai ragazzi della palestra. Protagonisti sul ring e sfide tra province.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona si accende sul ring: 14 match per i 20 anni della Dorica

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