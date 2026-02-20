Hugh Jackman vs Ryan Reynolds durante la promozione del loro catamarano | Comunque non sei più alto

Hugh Jackman e Ryan Reynolds si sono scambiati battute durante la promozione del loro nuovo catamarano, scatenando di nuovo la loro famosa rivalità. Jackman ha scherzato sul fatto che Reynolds non è più alto, mentre l’attore canadese ha risposto con una frecciatina sulla barba di Jackman. I due si divertono a lanciarsi frecciatine, mantenendo un tono leggero e amichevole. Il pubblico segue con attenzione ogni scambio, che si ripete ormai da anni. La loro simpatia contagiosa continua a far parlare di sé.

L'ultimo scambio social tra i due riaccende una rivalità ormai rituale, fatta di frecciatine affettuose, humour calibrato e una complicità che il pubblico conosce fin troppo bene. Hugh Jackman rilancia la storica rivalità ironica con Ryan Reynolds, scherzando sulla loro altezza in un post social che diventa anche un'auto-promozione velata del team SailGP BONDS Flying Roos. Tra battute, fan scatenati e sport, l'amicizia dei due continua a dar spettacolo. Una gag che conquista i social La miccia si accende con una foto in bianco e nero pubblicata da Hugh Jackman su X: lui e Ryan Reynolds fianco a fianco, entrambi con in mano un Nautical Almanac.