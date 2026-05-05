Una decisione cruciale si presenta, con conseguenze che potrebbero influenzare gli equilibri internazionali. Le autorità si trovano di fronte a due opzioni: intensificare lo scontro oppure cercare di trasformare la pressione militare in una leva negoziale definitiva. La scelta si compie in un momento di alta tensione, con una decisione che potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni tra le parti coinvolte.

Ora la scelta è una sola, ed è pesante come poche altre nella storia recente: alzare il livello dello scontro oppure trasformare la pressione militare in leva negoziale definitiva. Dopo gli eventi nello Stretto di Hormuz, il confronto tra Stati Uniti e Iran è entrato in una fase in cui ogni mossa rischia di avere conseguenze globali dirompenti, non solo militari ma anche economiche ed energetiche. L’operazione avviata nelle ultime ore, presentata come iniziativa per garantire la sicurezza della navigazione, si è rapidamente trasformata in un banco di prova strategico. Non più soltanto difesa delle rotte commerciali, ma un tentativo concreto di ridurre il potere di interdizione iraniano su uno dei passaggi marittimi più sensibili del pianeta.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Hormuz, il punto di rottura: la decisione che può cambiare il mondo

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Hormuz e gli altri choke point. Nell'era dell'Ai vince ancora chi domina il mare. Ne parlo con Gian Enzo Duci, docente di Ship Management all’Università di Genova. Il podcast di Antonio Picasso https://open.spotify.com/episode/7eL0MmDHhkqcLsievAAELA - facebook.com facebook