Bassora-Ceyhan l' oleodotto che può cambiare il mondo | ecco il piano

Un nuovo progetto di oleodotto che collega Bassora a Ceyhan sta attirando l’attenzione internazionale. La discussione si concentra anche sullo stretto di Hormuz, un punto strategico per il traffico marittimo e le risorse energetiche. Fatih Birol, economista turco e direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia, ha espresso chiaramente la sua posizione sulla questione, senza entrare in dettagli specifici.

Qual è il futuro dello Stretto di Hormuz? Ha le idee piuttosto chiare Fatih Birol, economista turco e attuale direttore esecutivo della Agenzia internazionale dell'energia (International Energy Agency), con sede a Parigi. Birol, intervistato dal quotidiano turco Hürriyet sentenzia: “Il vaso è rotto e ripararlo sarà molto difficile”. Tradotto: il mondo deve trovare un’alternativa, e in fretta. Ed ecco il piano. Un oleodotto da Bassora a Ceyhan, dal cuore petrolifero dell’Iraq fino al Mediterraneo turco. Un progetto, come riporta Repubblica, “estremamente attraente e importantissimo - spiega Birol - sia per l’Iraq, sia per la Turchia, sia per la sicurezza degli approvvigionamenti regional”".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Il presidente dell’Aie Birol promuove il progetto di Erdogan: un oleodotto per portare il petrolio iracheno sul Mediterraneo. La rotta alternativa prevede di prolungare fino a Bassora i tubi che collegano Kirkuk con Ceyhan facebook