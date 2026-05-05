Hormuz così gli Usa annullano il vantaggio strategico dell’Iran

Le forze statunitensi hanno preso il controllo dello Stretto di Hormuz, eliminando così il vantaggio strategico che l’Iran aveva in quella zona. La flotta americana ha operato per interrompere il controllo iraniano sul canale strategico, modificando di fatto la situazione precedente. Questa azione ha portato a un cambiamento nelle dinamiche di controllo e influenza sulla regione, alterando le precedenti posizioni di forza del regime islamico iraniano.

Teheran non controlla più lo Stretto di Hormuz. La flotta americana ha annullato, e anzi capovolto, il vantaggio strategico geografico del regime islamico iraniano. La battaglia aereonavale per fare defluire le circa duemila fra petroliere e navi intrappolate nello Stretto, è appena iniziata ma l’esito appare già determinato dal totale controllo del braccio di mare da parte delle unità della U.S. Navy. Le fasi iniziali dell’operazione sono state descritte dallo stesso capo del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), ammiraglio Brad Cooper: “Navi da guerra statunitensi hanno abbattuto missili da crociera e droni lanciati dall’Iran contro unità militari e mercantili scortate nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Hormuz, così gli Usa annullano il vantaggio strategico dell’Iran Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO l’IRAN Notizie correlate Leggi anche: Così la guerra asimmetrica dell’Iran svantaggia gli Usa: «Hormuz è il loro superpotere» Leggi anche: Navi da guerra americane a Hormuz, il giallo dell'alt dell'Iran al cacciatorpediniere: «Se prosegui sarai attaccato». Gli Usa smentiscono Altri aggiornamenti Temi più discussi: Project Freedom, l'operazione Usa per liberare lo stretto di Hormuz; Iran, nuova proposta agli Usa. Trump: Non accettabile ma parliamo. Piano Usa per liberare le navi a Hormuz; Petrolio, l'Iran è davvero vicino al collasso per la guerra (come dice Trump)?; Lo stallo su Hormuz | L’Iran sta umiliando gli Usa di Trump, dice Merz. Guerra, ultime notizie. Maersk: «Una nostra nave ha lasciato Hormuz sotto scorta militare Usa»Tensione a Hormuz, dove scatta l’operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nel ... ilsole24ore.com STRETTO DI TRUMP | Navi scortate e missili smentiti, così Hormuz può riaprire la guerraNavi americane colpite, USA pronti ad aprire Hormuz, attacchi agli Emirati. Nel Golfo regna la confusione. Serve a Trump per spiegare un nuovo conflitto ... ilsussidiario.net Tv7 Tg. . CRISI DEI FERTILIZZANTI, A RISCHIO MAIS E GRANO - La chiusura di Hormuz sta mettendo a rischio la produzione di mais e grano. Cia Padova guarda con apprensione alla crisi dei fertilizzanti, i cui prezzi esagerati stanno mettendo in ginocchio la - facebook.com facebook A #Hormuz nuova escalation di attacchi: a rischio il cessate il fuoco Attacchi iraniani, mentre Usa cercano di riaprire stretto x.com