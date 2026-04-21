Così la guerra asimmetrica dell’Iran svantaggia gli Usa | Hormuz è il loro superpotere

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si manifestano attraverso diverse strategie militari. L'Iran utilizza droni per monitorare e colpire obiettivi nemici, mentre i soldati lanciano razzi contro le navi in mare. Inoltre, vengono impiegati barchini kamikaze per attacchi improvvisi, in un quadro di guerra asimmetrica che complica le operazioni statunitensi nella regione. Questi metodi rappresentano un modo di combattere che sfrutta tecniche di guerriglia e attacchi mirati.

I droni per controllare il nemico e colpirlo. I razzi sparati verso le navi dai soldati. E i barchini kamikaze per attaccare a sorpresa. Nella sfida per il controllo dello Stretto di Hormuz l’Iran è in vantaggio rispetto agli Usa. Che sono in difficoltà anche se la loro dotazione di armi è la migliore del mondo. E lo sono perché, non avendo possibilità di competere sul campo, Teheran ha scelto la tecnica della guerra asimmetrica. Ovvero quella in cui la parte più debole evita scontri diretti. Usando strategie non convenzionali—come terrorismo, guerriglia, cyberattacchi, disinformazione —per sfruttare le debolezze della potenza superiore. Per questo, spiegano gli esperti, un ritorno allo status quo ante sullo Stretto di Hormuz è molto improbabile.🔗 Leggi su Open.online

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