Il confronto tra Iran e Stati Uniti prosegue senza segnali di distensione. I pasdaran iraniani hanno confermato di non voler negoziare sull’uranio arricchito, portando alla determinazione americana di prepararsi a eventuali sviluppi. Nella base aerea di Tampa, in Florida, si stanno intensificando i preparativi militari, mentre le tensioni tra le due nazioni si fanno sempre più evidenti. La situazione rimane in attesa di eventuali evoluzioni.

L’ostinata irremovibilità dei pasdaran iraniani, che non intendono avviare alcuna trattativa sull’uranio arricchito, ha fatto scattate il countdown D-day alla base aerea di MacDill, a Tampa, in Florida, sede del Comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti. Nel gergo militare anglosassone il termine conto alla rovescia che precede l’acronimo d-day, indica che stanno per scattare l’ora e il giorno in cui é programmato l’inizio di un attacco o uno sbarco, come quello storico in Normandia. La pianificazione riguarda l’operazione denominata Project Freedom, per garantire il transito delle navi bloccate nello Stretto di Hormuz e prevede l’impiego di cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli, piattaforme senza equipaggio multi-dominio e la mobilitazione di circa 15 mila militari, fra marines e corpi speciali.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il braccio di ferro diplomatico fra Teheran e Washington continua. Scrive D’Anna

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