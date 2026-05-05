Le tensioni nello Stretto di Hormuz si sono intensificate dopo che l’Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver attaccato alcune imbarcazioni civili, causando la morte di cinque persone. La regione, importante per il traffico energetico globale, è al centro di questa controversia, che ha portato a dichiarazioni da entrambe le parti e a un aumento delle preoccupazioni internazionali sulla stabilità della zona.

Sale la tensione nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico mondiale, dopo le accuse lanciate dall’Iran contro gli Stati Uniti per un presunto attacco contro imbarcazioni civili. Secondo una fonte militare iraniana, citata dall’agenzia Tasnim, le forze statunitensi avrebbero aperto il fuoco contro due piccole barche che trasportavano passeggeri, dirette da Khasab verso la costa iraniana. Nell’attacco sarebbero rimasti uccisi cinque civili. Teheran sottolinea che le imbarcazioni colpite non appartenevano alle Guardie Rivoluzionarie, smentendo così la versione americana. Di segno opposto la ricostruzione fornita da Washington, che nella giornata di ieri ha dichiarato di aver affondato sei motoscafi iraniani accusati di “interferire con la navigazione commerciale” nell’area.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Hormuz, accuse shock dell’Iran: “Usa hanno colpito barche civili, 5 morti”

Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra

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