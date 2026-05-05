Due missili provenienti dall'Iran hanno colpito una nave militare statunitense nello stretto di Hormuz. La nave, una fregata, si trovava in quella zona mentre cercava di entrare nello stretto. L’attacco è stato confermato da fonti ufficiali, senza altri dettagli sulle conseguenze o eventuali vittime. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi nella regione.

Due missili iraniani hanno colpito una fregata Usa che “tentava di entrare nello stretto di Hormuz”. Lo ha comunicato Teheran dopo che nella notte Trump aveva annunciato che gli Usa avrebbero avviato da oggi l’iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. “Si tratta di un gesto umanitario” ha affermato il presidente Usa. Secca la replica da Teheran: “Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco”, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano. Il Centcom precisa che si tratta di una “missione difensiva”, “mentre manteniamo anche il blocco navale”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Due missili iraniani hanno colpito una nave Usa nello stretto di Hormuz

Due missili iraniani colpiscono nave da guerra USA nello Stretto di Hormuz

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