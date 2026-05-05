Rasmus Hojlund si trova al 23° posto nella classifica dei tiri in porta, dietro di lui c’è McTominay. Nonostante le opinioni di alcuni tifosi del Napoli, l’attaccante non figura tra i leader in questa statistica. La sua posizione evidenzia una presenza meno significativa in attacco rispetto ad altri giocatori, anche se il suo ruolo viene ancora sottolineato dai supporters. La classifica si aggiorna con ogni partita e riflette le occasioni create dai calciatori.

Rasmus Hojlund: un intoccabile per i tifosi del Napoli che si ostinano a considerarlo un grande centravanti. Anche se i numeri e le sensazioni dicono altro. Buon giocatore certo, si impegna, ma i risultati sono decisamente inferiori all’abnegazione e al sacrificio. I tifosi del Napoli sono straconvinti che con un altro allenatore Hojlund diventerebbe il centravanti che non è mai stato: abbatterebbe porte e difese avversarie. Quest’anno le ha giocate quasi tutte. Trenta presenze in campionato per un totale di dieci gol: uno ogni tre partite. In Serie A ha segnato tre doppiette: alla Juventus, alla Cremonese e al Genoa. Malen, che è arrivato cinque mesi dopo, è avanti nella classifica marcatori: undici reti a dieci.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund è solo 23esimo nella classifica dei tiri in porta, molto dietro McTominay

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