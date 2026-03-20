Durante l’ultima puntata di TennisMania su OA Sport, Guido Monaco ha commentato le differenze tra Fonseca e Alcaraz, sottolineando che il primo ha tre vantaggi rispetto al secondo. Ha inoltre menzionato che Musetti affronta da tempo un problema al braccio, senza approfondire ulteriori dettagli. La discussione si è concentrata sui temi attuali del tennis internazionale, con un tono diretto e privo di opinioni personali.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), con la consueta schiettezza, ha analizzato i temi d’attualità del tennis internazionale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tra gli argomenti analizzati con maggior attenzione, la situazione di Lorenzo Musetti. Il toscano, infatti, è stato costretto a rinunciare al Masters1000 di Miami per un problema al braccio. Una scelta preventiva, pensando a quanto accadrà sulla terra rossa di Montecarlo. “ Ho parlato col papà di Lorenzo Musetti e mi ha spiegato che il problema al braccio è qualcosa con cui fa i conti da molto tempo, ma non è nulla di serio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Fonseca ha tre vantaggi su Alcaraz. Musetti si porta dietro il problema al braccio da molto tempo, ma…”

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