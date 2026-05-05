L’Italia di hockey su prato si prepara a sfidare la Spagna a Terrassa in una partita che potrebbe fornire indicazioni utili per il futuro. La sfida rappresenta un banco di prova importante per testare la tenuta della difesa italiana contro una delle migliori squadre mondiali. Dopo la recente trasferta in Belgio, dove sono stati evidenziati alcuni errori tattici, l’obiettivo è migliorare le prestazioni e affrontare al meglio questa nuova sfida internazionale.

? Cosa scoprirai Come potrà la difesa italiana reggere la pressione della settima mondiale?. Quali errori tattici emersi in Belgio deve correggere Cirilli in Spagna?. Chi saranno i giocatori chiave per superare il test di Terrassa?. Cosa determinerà il successo in Spagna per il torneo di luglio?.? In Breve Test contro la Spagna il 12 e 13 maggio a Terrassa.. Staff tecnico guidato dal vice allenatore Massimo Lanzano.. Obiettivo qualificazioni Europei 2027 con torneo a Roma dal 9 luglio.. Rosa completa include portieri Dell'Anno e Serpelloni con 22 convocati.. L’Italia di hockey su prato approda a Terrassa dall’11 al 13 maggio 2026 per un raduno decisivo contro la Spagna, con l’obiettivo di testare la crescita del gruppo in vista degli EuroHockey Championship Qualifier I.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey: l’Italia sfida la Spagna per il test decisivo a Terrassa

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