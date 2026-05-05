Ho ricevuto un procedimento disciplinare ecco cosa devi fare Intanto fai accesso agli atti I consigli dell’Avvocato De Martino

Durante l'ultima puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l'avvocato Alessandro De Martino ha suggerito ai docenti di accedere agli atti nel caso di un procedimento disciplinare ricevuto. Ha sottolineato l'importanza di non sottovalutare mai questa situazione, offrendo indicazioni pratiche su come procedere. La sua raccomandazione è stata di affrontare con attenzione ogni passaggio, partendo dall'analisi degli atti disponibili.

Il primo errore da evitare, infatti, è proprio quello di minimizzare: “non sottovalutarlo assolutamente”, perché anche una contestazione apparentemente lieve può avere conseguenze sulla carriera. Non solo per la sanzione in sé, ma anche per possibili sviluppi futuri: “si deve pensare alla recidiva e alla possibilità di una sanzione ingiusta”. Per questo motivo, il suggerimento è netto: “non affrontatelo da soli”. De Martino invita a rivolgersi fin da subito a un sindacato o a un professionista, perché dietro un procedimento disciplinare “ci sono tante sfaccettature di cui non avete la minima contezza”. Un esempio concreto chiarisce il rischio: docenti che arrivano a ridosso delle scadenze senza aver nemmeno presentato un’istanza di accesso agli atti, semplicemente perché non ne erano a conoscenza.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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