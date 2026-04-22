Petizione per salvare la Pallacanestro Trieste oltre quota 3600 firme anche da Bologna e Milano

Una petizione avviata da un tifoso della Pallacanestro Trieste ha raggiunto oltre 3.600 firme, con adesioni anche da Bologna, Milano e Roma. La raccolta firme è stata promossa attraverso la piattaforma online Change.org, con l’obiettivo di sostenere il team e sensibilizzare sulle questioni legate alla sua sopravvivenza. La petizione ha ottenuto un buon riscontro in diverse città italiane, coinvolgendo tifosi e sostenitori della squadra.

Arrivano firme anche da Bologna, Milano e anche da Roma. La petizione lanciata da Tiziano Franco, tifoso della Pallacanestro Trieste su change.org, continua a raccogliere adesioni. Questa mattina si è superata quota 3600, con le firme che vedono la partecipazione di molte persone anche da fuori.🔗 Leggi su Triesteprima.it DIFESA DA URLO: LA PALLACANESTRO TRIESTE VINCE ANCHE CONTRO MILANO | 23/11/2025 Notizie correlate Leggi anche: “Stop al riarmo”, in Comune una petizione popolare da oltre 1.300 firme "Stop al riarmo", in Comune una petizione popolare da oltre 1.300 firme: le richieste delle associazioniL'iniziativa è stata lanciata dal Comitato Attac e da diverse realtà livornesi attraverso vari banchetti organizzati nei mesi scorsi nei quartieri... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Petizione per salvare la Pallacanestro Trieste oltre quota 3600, firme anche da Bologna e Milano; Trieste, vola la petizione per salvare il titolo sportivo: superate le 2.260 firme; Anche Cremona si ribella: Calpestate storia e tifoseria nostra e di Trieste; Il coach che vinse a Roma: Usurpazione? Chi acconsente al trasferimento viene rimborsato. Salviamo la Pallacanestro Trieste: la petizione sfonda le mille adesioni, ecco come e dove firmareLa raccolta firme è stata creata sulla piattaforma Change.org da Tiziano Franco, tifoso biancorosso. Una società sportiva si può vendere, ma una cultura sportiva no. Nell'articolo il link alla petiz ... triesteprima.it Aspetta fino alla fine #BePartOfIt #PallacanestroTrieste - facebook.com facebook Pallacanestro Trieste-Germani Brescia | La diretta testuale del match @Sportando x.com