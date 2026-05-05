Ho cercato di convincere Enrico Samer a essere il mio successore

Un politico ha cercato di convincere un altro professionista a prendere il suo posto in vista di un passaggio di ruolo. La conversazione si è svolta in modo diretto, con l’obiettivo di coinvolgere la persona nel continuare il lavoro svolto fino a quel momento. La discussione ha coinvolto la proposta di assumere una posizione di responsabilità e continuità all’interno di un’organizzazione politica.