Ho cercato di convincere Enrico Samer a essere il mio successore
Un politico ha cercato di convincere un altro professionista a prendere il suo posto in vista di un passaggio di ruolo. La conversazione si è svolta in modo diretto, con l’obiettivo di coinvolgere la persona nel continuare il lavoro svolto fino a quel momento. La discussione ha coinvolto la proposta di assumere una posizione di responsabilità e continuità all’interno di un’organizzazione politica.
Roberto Dipiazza ha tentato di convincere Enrico Samer a raccogliere la sua eredità politica e diventare il suo successore. L'affermazione è messa, forse per la prima volta in maniera pubblica, nero su bianco all'interno di una intervista pubblicata da Citysport nel numero dedicato.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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