Arisa si presenta a Sanremo 2026, dopo aver riflettuto sui propri sentimenti e scelte di vita, perché ha capito che dedicarsi troppo alla carriera e all’amore l’ha allontanata dalla felicità. La cantante, che ha conquistato il pubblico nel 2014 con “Controvento”, ritorna sul palco per la settima volta, portando con sé il nuovo brano “Magica favola”. Questa volta, Arisa afferma di sentirsi felice da sola, senza bisogno di un uomo, e di aver imparato a valorizzare ogni occasione come un’occasione speciale.

Insomma, cominciano a quadrare i conti. E pensare che in questi anni l’abbiamo vista evolversi e cambiare, pure con incidenti, dovunque. Tradita, delusa, rinata. Come quando nel 2023, ad Amici, si era lamentata di non essere stata presa in considerazione da Amadeus per il Festival per due edizioni consecutive. «All’epoca ci ero rimasta male che l’avessero mandata in onda, poi ho capito che così il pubblico ha inteso il mio lato umano. Essere all’Ariston è un privilegio per chi fa questo mestiere. E ogni volta che non ci si va ci sente esclusi». E poi le foto nuda, le contraddizioni, salite e risalite di un’artista che con il tempo abbiamo capito essere un pizzico diversa dalla voce ingenua di Sincerità, con cui nel 2009 aveva sbancato Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Arisa a Sanremo 2026: «Ho sempre pensato all'amore e alla carriera, e così ho trascurato la felicità. Magica favola parla di questo. Oggi sto bene da sola, non ho bisogno di un uomo per sentirmi completa»

Sanremo 2026 vede Arisa protagonista con la canzone

Sanremo 2026, i video della felicità dei cantanti dopo l'annuncio di Conti - 1Mattina News 01/12/25

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.