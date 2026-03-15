Giulia Vecchio, 33 anni, e il comico Carlo Amleto hanno deciso di interrompere la loro relazione dopo cinque anni. La cantante ha annunciato pubblicamente di stare imparando a stare bene da sola, confermando la separazione. La coppia ha scelto di prendere strade diverse, senza ulteriori dettagli sulla fine del loro rapporto.

Giulia Vecchio è tornata single. La star di GialappaShow, da gennaio anche conduttrice di Hot Ones Italia su Rai 2 al posto di Alessandro Cattelan, ha annunciato in tv la fine della lunga storia d'amore col comico e attore Carlo Amleto, anche suo compagno d'avventura a Bar Stella e nel programma della Gialappa's Band su TV8, svelando come sta vivendo questo periodo di riscoperta. Sempre molto gelosa della sua vita privata, Giulia Vecchio ha fatto un'eccezione e, ospite di Verissimo su Canale 5, ha parlato per la prima volta di questo addio dopo cinque anni d'amore: "Sono felicemente single. Stavo con Carlo Amleto,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giulia Vecchio è tornata single: "Sto imparando a stare bene da sola"

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