Shiva pigliatutto: Vangelo, il nuovo progetto del rapper milanese uscito il 10 aprile, tredici brani e una serie di featuring che spaziano dai nomi di punta della scena urban italiana fino a una collaborazione con Tiziano Ferro, vola subito in testa alla classifica degli album e dei vinili e piazza anche quattro brani nella top five dei singoli, che vede ancora in vetta Samurai Jay & Vito Salamanca con il brano sanremese Ossessione. Tra gli album risale in seconda posizione Geolier con Tutto è possibile, seguito sul terzo gradino del podio dal longevo Olly con Tutta Vita (Sempre) (da ben 77 settimane in classifica). Guadagna due posizioni ed è quarto Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, seguito da Blanco con il nuovo album Ma', che ha segnato il ritorno del giovane cantautore sulla scena musicale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hit Parade, Shiva pigliatutto con il nuovo album Vangelo

Notizie correlate

Hit parade, dieci anni dopo Salmo monopolizza la classifica con HellvisbackSalmo monopolizza dieci anni dopo la testa della classifica settimanale FIMI/NIQ con Hellvisback 10 Years later (Sony Music Italy): a una settimana...

Tutti gli ospiti del nuovo album di Shiva (e sì, c’è anche Tiziano Ferro)Ieri, 10 aprile 2026, Shiva ha pubblicato il suo ottavo album in studio, intitolato Vangelo.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Hit Parade, Shiva pigliatutto con il nuovo album Vangelo.

Hit Parade, Shiva pigliatutto con il nuovo album VangeloShiva pigliatutto: Vangelo, il nuovo progetto del rapper milanese uscito il 10 aprile, tredici brani e una serie di featuring che spaziano dai nomi di punta della scena urban italiana fino a una colla ... ansa.it

Shiva domina la Hit Parade, Fabri Fibra al terzo posto nella classificaShiva mantiene stretta la vetta della classifica Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana con Milano Angels, quarto album in studio del rapper di Corsico, alla fine di un anno ... assodigitale.it